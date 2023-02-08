Ислам Махачев не исключил боя с Конором Макгрегором: «Я буду готов»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) в интервью MMA Junkie заявил, что в будущем может состояться его поединок с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6).

«Люди и мои фанаты расстроятся, если этот бой произойдет. Но я никогда не выбираю соперников. Если UFC позвонит мне [и предложит Макгрегора], я буду готов», — отметил россиянин.

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится в ночь с 11 на 12 февраля.