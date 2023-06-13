Ислам Махачев: «Моя мечта — стать двойным чемпионом. Я побью Эдвардса»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) заявил в интервью Даниэлю Кормье (23-3), что в будущем поднимется в полусредний вес.

— Ислам, как скоро ты бы хотел подняться в полусредний вес и стать двойным чемпионом?

— Это моя мечта. Я уверен, что могу стать двойным чемпионом. Я могу победить... брат, забыл его имя...

— Леона Эдвардса?

— Да.

— Ха-ха-ха, как ты мог забыть имя чемпиона, братан?

— Ха-ха-ха, брат, я побью этого парня. Просто я сегодня слишком устал, у меня были две тяжелые тренировки.

— Окей. Но ты действительно думаешь, что победишь Эдвардса? У него ведь хорошая защита от тейкдаунов.

— Он хорошо показал себя в защите [в бою с Камару Усманом], но со мной все будет по-другому. Я могу драться с ним в стойке, бороть его. Я уверен, что ни в чем ему не уступаю. Просто дайте мне шанс. Может быть только когда я завоюю второй пояс они поставят меня первым номером в pound-for-pound.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.