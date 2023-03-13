Ислам Омаров: «Два пика не может быть. У Яна был свой пик»

25-летний российский полулегковес АСА Ислам Омаров (13-0) в интервью «СЭ» заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) усердно тренировался для боя с Мерабом Двалишвили (16-4).

«Мы когда работали [в Таиланде], таких ошибок он не прощал другим, — сказал Омаров «СЭ». — Мы намного больше, чем он. Он на 61 кг дерется, мы на 66 кг, разница у нас 10 кг почти, но он с нами нормально конкурировал, и в борьбе, а в стойке мы и так ему уступали. Петр очень мощный для своего веса. Он точно не восстановился, даже двигался не так, руки постоянно встряхивал, по ходу забивались руки или что. Встряхивал каждый раунд, и удары такие медленные, сам медленный был какой-то. Устал после второго раунда, подошел, дышал, сетку держал.

На сборах я видел, когда он спарринговался с не менее крепким, чем Мераб, пацаном, он в One FC подписан [Раджабали Шайдуллаев]. С ним они спарринговались, он одну ошибку допустил, и Петр наказал его. И каждого мог так наказать, я слышал, что он мог на спаррингах в нокдаун отправить, мог нокаутировать. А здесь он много ошибок простил Мерабу. Петра с одной ноги невозможно переводить, мы видели, что в третьем раунде Мераб проходил в одну ногу, и Петр ее просто вытаскивал. Он хорошо стоит на ногах, нормально борется, у него получается бороться.

Прошел ли у Петра пик? Два пика не может быть у человека, у него был свой пик, но он может конкурировать. Такой же голод, если вернется, он еще может забрать пояс. Даже с Шоном О'Мэлли он подрался не так, как должен был. В чем причина, мы не знаем.

Недооценки Мераба не было, Петр очень серьезно подходит к своим боям. Даже когда мы разговаривали, он ни разу не заикался, что недооценивает что-то. Он очень усердно готовился. Мы вставали только, а он уже пробежку сделал и в зале находился. Последний уходил и первый приходил, хороший лагерь провел. Но бой удивил, состояние его мне не понравилось. Я думал, до пятого раунда даже не дойдет, у меня в голове было, что Петр может корпус ему пробить, печень посадить. Вот так выиграть".

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.