Исмагулов готов потренироваться с командой Чимаева

12-й номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Дамир Исмагулов (24-1) рассказал, что при возможности готов потренироваться с Хамзатом Чимаевым (12-0) и Гурамом Кутателадзе (12-3).

«Нет ли желания потренироваться с Чимаевым и Кутателадзе? Можно потренироваться, но у меня уже на год запланирован план. Если ничего не поменяется, если не будет травм, форс-мажорных обстоятельств, у меня есть план, где отдыхать, а где тренироваться. Если будет возможность поработать вместе — почему нет? С ребятами высокого уровня всегда интересно», — сказал Исмагулов в интервью «СЭ».

Исмагулов подерется с Арманом Царукяном (18-3) 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.