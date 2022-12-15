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15 декабря, 11:49

Исмагулов: «Чем Царукян меня может удивить?»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Дамир Исмагулов (24-1) уверен, что Арман Царукян (18-3) не сможет его удивить в предстоящем бою. Также боец заявил, что UFC его недооценивает.

«Я вообще о нем не думал до боя с ним, — сказал Исмагулов в интервью «СЭ». — Смотрел его бои, когда он выигрывал. Я даже не знал, какой у него возраст, сколько боев, где дерется, откуда он. Немного с ним общались, бывало, переписывались. Плотного, близкого общения не было. Чем он может меня удивить? Думаю, он будет бороться. У Гурама [Кутателадзе] ударка получше будет, чем у этого Армана. Борьба? В UFC вообще все борются. Он постоянно говорит, что у него высокий уровень. Посмотрим. Клетка закроется, все видно будет.
Он хороший боец, разносторонний, у него хорошие навыки, но он сам постоянно о себе говорит, что он на другом уровне. Даже перед этим боем со мной он говорит, что он на другом уровне. Гурам тоже говорил, что он на другом уровне. Никто не говорит о моем уровне. Никто не говорит обо мне как о ярком, перспективном бойце. Мне приходится это доказывать, и этот бой не исключение. В очередной раз мне нужно доказать, что UFC недооценивает меня».

Исмагулов и Царукян встретятся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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