Исмагулов: «Я собираюсь финишировать Царукяна»

12-й номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Дамир Исмагулов (24-1) считает, что он финиширует Армана Царукяна (18-3).

«Если честно, я его собираюсь финишировать, — сказал Исмагулов в интервью «СЭ». — Мне нужно задать такой темп, чтобы финишировать. В связи с последними событиями я понимаю, что судьи где-то зажимают, где-то не отдают... И, конечно, нужно над этим работать. Посмотрим, как все будет. Я думаю, что поймаю его своим ударом. Если не получится, то в своей манере его обыграю».

Исмагулов и Царукян встретятся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.