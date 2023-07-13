Исмаилов: «При любых раскладах Волкановски проиграет Джону Джонсу. Он не может быть лучшим вне зависимости от веса»

Известный тренер Рамазан Исмаилов не видит логики в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, который возглавил Алекс Волкановски.

«У меня нет понимания рейтинга лучших бойцов вне зависимости от веса. При любых раскладах Волкановски проиграет Джону Джонсу. Он не может быть лучшим вне зависимости от веса. Алекс — лучший в своем дивизионе. Даже Исламу Махачеву он проиграл, поэтому, как он может быть лучше Махачева и Джонса? Невозможно. В полулегком весе Волкановски — лучший, в легком — он слабее Ислама, что мы видели в бою. Мы констатируем факт, пока он не доказал обратное.

В данный момент лучшим в мире является Джон Джонс. Он показал, что переход в тяжелый вес для него — не проблема. С Миочичем у него будет интересное противостояние. Не все так просто сложится. Стипе будет очень мотивирован, а у Джонса может быть совсем другой настрой. Понятно, что бой Миочичу дали за старые заслуги. В этом плане политика UFC всегда была непоследовательной. Дали ему последний шанс перед уходом на пенсию. Конечно, на данный момент Сергей Павлович и Александр Волков заслуживают титульный бой больше, чем Миочич», — цитирует MMA.Metaratings.ru Исмаилова.