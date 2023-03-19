Исмаилов объяснил, почему Махачеву не стоит встречаться с Эдвардсом

Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал желание чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева провести бой с обладателем титула в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

«Если в UFC заинтересованы в проекте «Махачев», хотят вывести на первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, для них не проблема организовать поединок между Исламом и Эдвардсом. Я не исключаю, что даже Конору Макгрегору могут дать титульный бой с Леоном.

Нельзя недооценивать Эдвардса. Камару Усман — борец олимпийского уровня, а Леон вставал, хорошо защищался. Он чувствует дистанцию и остро бьет ногами. Это будет серьезное испытание для Махачева. Справедливо сойтись с Дариушом, который уже на закате. Он — возрастной бое», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Махачев заявил в соцсетях, что хочет подраться с обладателем титула лиги в полусреднем дивизионе Эдвардсом на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.