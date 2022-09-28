Исмаилов отреагировал на повестку Минеева: «Это его проблемы»

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) прокомментировал ситуацию с Владимиром Минеевым (16-1), который получил повестку в военкомат.

— Магомед, последнюю новость про Минеева ты слышал?

— Какую?

— То, что он повестку получил. Твои мысли по этому поводу?

— Получил повестку, и что он сделал?

— 30-го он должен явиться в военкомат.

— Дальше уже за ним дело, что он будет делать дальше. Мне повестка не приходила пока. Будем исходить по факту. Сейчас что я могу прокомментировать? Пришла ему повестка, он должен с этим что-то делать, а потом задавать ему вопросы. А я что могу сказать?

— У него разве есть выбор?

— Я думаю, у каждого человека есть выбор. У каждого из нас есть выбор. А почему у меня не должно быть выбора? Это не ко мне вопрос, потому что я задам ответный, на который ты не сможешь ответить. Поэтому я тоже не могу ответить. Пришла ему повестка, что он должен делать, скажи мне.

— Явиться по закону.

— А что он сделал? Он явился? Тебе пришла повестка?

— Нет.

— А если придет, что сделаешь?

— Пойду.

— Это твой ответ. Вот придет ко мне повестка, тогда по мере поступления увидите, что я буду делать. Минееву пришла [повестка], нужно смотреть, что он будет делать. А сказать, что нет выбора... Я не считаю, что у меня нет выбора. Есть выбор. Правильно? У каждого человека есть выбор. И у меня есть, и у Минеева. Я не знаю, как прокомментировать, что Минееву пришла повестка. Что ты от меня ждешь? «Вау, Минееву пришла повестка!» Пришла и пришла. Это его проблемы, если к нему пришла повестка. Почему я должен об этом говорить? Когда ко мне придет повестка, ты скажи: «Мага, что ты думаешь?» Я тебе отвечу. Минеев — единственный человек, кому пришла повестка? А почему тебя только он беспокоит? Марифу тоже пришла? Ну и что произошло с Марифом? Где Мариф?

— В Грузии на сборах.

— Я здесь, правильно? По ситуации будем исходить. Когда услышишь информацию, выйди на связь, пообщаемся.

Исмаилов должен подраться с сербом Александром Иличем (14-5) на Pravda Boxing 7 октября.

Исмаилов дважды в карьере дрался с Минеевым. В 2018 году их поединок закончился ничьей, а в 2021 году Минеев выиграл нокаутом в третьем раунде.