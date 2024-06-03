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ММА

3 июня, 07:03

Исмаилов пообещал нокаутировать Минеева

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) анонсировал пресс-конференцию перед боем с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1), пообещав досрочно выиграть у соперника.

«11 числа пройдет наша первая встреча с Владимиром (давненько мы не виделись), и пройдет она в Дагестане! После г. Ульяновск, потом Москва, и потом я его нокаутирую. Думаю, будет весело!» — написал Исмаилов в соцсетях.

Третий бой Минеева и Исмаилова состоится по правилам бокса. Поединок пройдет 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Формат — 8 раундов по 3 минуты.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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