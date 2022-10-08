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Сегодня, 02:17

Исмаилов после победы над Иличем заявил, что пишет книгу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец Магомед Исмаилов после победы над Александром Иличем признался, что пишет книгу.

«Хочу сказать, что я пишу книгу, — сказал Исмаилов журналистам после победы над Иличем. — На кучу камер хотел заявить, что пишу книгу. Я думаю, она всем понравится».

«Пока не скажу о чем книга. Она обо мне, а также пересекается и с Миямото Мусаси, Сунджи. Так что будет интересно. Книга выйдет скоро».

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир PRAVDA, который проходил 7 октября в Москве.

Магомед Исмаилов
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