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Сегодня, 02:05

Исмаилов — о победе Василевского над Солониным: «Коротко, но зрелищно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал победу Вячеслава Василевского над Никитой Солониным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я рад, он принял такую рубку. Знаете, я даже переживать начать в один момент. Слава парень активный, он может обыграть. Активный и техничный боксер. Обычно он обыгрывает, задергивает, а тут он прям рубку устроил. В принципе достаточно зрелищно было. Коротко, но зрелищно», — приводит РЕН ТВ слова Исмаилова.

В середине первого раунда Василевский отправил соперника в нокаут.

Александр Емельяненко, Владимир Хрюнов и&nbsp;Святослав Коваленко. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Коваленко победил Емельяненко, Шульский проиграл Дацику и другие бои

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1057619-ismailov-nazval-zrelishchnym-poedinok-vasilevskogo-i-solonina
Магомед Исмаилов
ММА
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