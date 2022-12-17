Исмаилов — о победе Василевского над Солониным: «Коротко, но зрелищно»

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал победу Вячеслава Василевского над Никитой Солониным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я рад, он принял такую рубку. Знаете, я даже переживать начать в один момент. Слава парень активный, он может обыграть. Активный и техничный боксер. Обычно он обыгрывает, задергивает, а тут он прям рубку устроил. В принципе достаточно зрелищно было. Коротко, но зрелищно», — приводит РЕН ТВ слова Исмаилова.

В середине первого раунда Василевский отправил соперника в нокаут.