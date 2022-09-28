Исмаилов — о потасовке с Майком Перри: «Наш конфликт — недоразумение. Я не понял его»

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) объяснил, почему подрался с бывшим бойцом UFC Майком Перри (14-8) на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в преддверии турнира 30 сентября.

«Наш конфликт — недоразумение. Я не понял его. Он сказал ***. Для меня это оскорбление матери, а для американцев это сленговое слово, обозначающее «пошел ты», «ублюдок» и так далее. Мама — это святое, а то, что он назвал меня ублюдком и толкнул, ничего не значит. Я буду веселиться», — цитирует РЕН ТВ Исмаилова.

Перри прилетел в Москву вместе с Алексом Николсоном (17-9), которому предстоит выйти на ринг против российского боксера-профессионала Вагаба Вагабова (28-1). Бой состоится 30 сентября в Москве. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени на РЕН ТВ.

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