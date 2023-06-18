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Сегодня, 20:29

Исмаилов рассказал, кто из бойцов может вывести Царукяна на реванш с Махачевым

Алина Савинова
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Тренер Рамазан Исмаилов высказался о возможном реванше Армана Царукяна с Исламом Махачевым.

«Для каждого бойца бывают сложные бои. Нельзя держать один уровень. Арман выиграл свой поединок у Хоакима Силвы. Но как мы его оцениваем? По бою с Исламом Махачевым. У нас ассоциации с ним. Тяжелые бои делают спортсмена сильнее. Сейчас в возможном противостоянии я вижу фаворитом Махачева. У него выше уровень оппозиции, чем у Армана. Я вижу, что Ислам вырос как ударник. Считаю, что для титульного боя Царукяну нужно победить Бенеила Дариуша, Дастина Порье или Джастина Гейджи. Оливейру убираем, потому что он будет драться с Исламом. Победив кого-то из этих трех, Арман уже будет претендовать на титульный бой, с учетом того, какой была их первая встреча с Махачевым», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

На счету 26-летнего Царукяна 20 побед и 3 поражения в ММА. В активе 31-летнего Махачева 1 поражение при 24 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-nazval-trekh-boicov-kotorye-mogut-vyvesti-carukyana-na-revansh-s-makhachevym-259775/
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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