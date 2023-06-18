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Сегодня, 18:59

Исмаилов: «Если Туменов думает, что Вартанян будет с ним драться в стойке, он ошибается»

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о перспективах российского бойца Эдуарда Вартаняна в американских лигах.

«Вартанян уверенно был бы в топ-5 UFC или Bellator. Но там другие факторы имеют значение. Психологический. Например, каким был дебютный бой Сергея Павловича. Сейчас это машина, которую не остановить, он громит всех. И еще USADA всех проверяет на допинг. Это тоже играет большую роль. У нас допинг-контроля нет. Это один из основных факторов, позволяющих драться на одном уровне здесь, и на другом там», — приводит Metaratings.ru слова Исмаилова.

Также он назвал самого интересного соперника для Вартаняна в России.

«В России я бы хотел увидеть бой Вартаняна с Бибертом Туменовым, который бросил ему вызов. Очень интересный поединок. Однако Вартанян — универсал. Если Биберт думает, что Вартанян будет с ним драться в стойке, он ошибается», — добавил тренер.

16 июня в финале Гран-при АСА в легком весе Вартанян одержал победу над казахстанцем Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде. На счету россиянина 25 побед и четыре поражения в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-tumenov-oshibaetsya-esli-dumaet-chto-vartanyan-budet-dratsya-s-nim-v-stoike-259742/
ММА
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