Исмаилов считает, что Чимаев будет фаворитом в бою с Усманом

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, оценил шансы Хамзата Чимаева в потенциальном бою с Камару Усманом.

«Конкуренция есть в любом случае, но Чимаев голоден до побед и идет к титулу. Он выходил из тяжелых ситуаций — в бою с Бернсом Хамзата практически нокаутировали, но он вставал и шел в обмен ударами. Это показывает, что человек голоден и хочет забрать свое. Усман же подломился после поражения нокаутом от Эдвардса. Последний бой он провел не в такой доминирующей манере, как тот, в котором пропустил. Тот поединок он выигрывал. После нокаута не все могут выступать в тех же кондициях — в голове что-то переламывается, появляется страх удара. Плюс возраст. Усман — легенда, но возраст берет свое, тяжелые бои отнимают силу. Я считаю фаворитом Хамзата», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

29-летний Чимаев в сентябре 2022 года выступал в соглавном событии UFC 279, где удушающим приемом в первом раунде одержал победу над Кевином Холландом.

36-летний Усман в марте 2023 года выходил в октагон против британца Леона Эдвардса в главном событии UFC 286.