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Сегодня, 18:47

Исмаилов считает, что Ган выглядел испуганным в бою с Джонсом

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Тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал поражение француза Сирила Гана от американца Джона Джонса на турнире UFC 285. Турнир прошел 5 марта в Лас-Вегасе (США).

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«Скажу одну вещь. Ган выглядел испуганным. Такое ощущение, что он сам отдал шею Джонсу. Не знаю, что с ним произошло. Поэтому не могу назвать Джонса лучшим. Пусть пройдет Стипе Миочича. Если взять опыт выступлений Джона с серьезными соперниками, его можно назвать лучшим бойцом ММА.

Но я считаю, что у него были поражения от Доминика Рейеса и Александра Густаффсона. Это близкие бои. Не бывает человека, который всегда был в идеальной форме. Джонс — уникум, но в последнем поединке Ган выглядел как ребенок. Здоровый парень не боролся и сам шею отдал. Я знал, что Джонс выиграет, но ожидал более конкурентного противостояния", — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

У 35-летнего Джонса 27 побед в ММА и одно поражение. На счету 32-летнего Гана — два поражения при 11 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-gan-vyglyadel-kak-rebenok-v-boyu-s-dzhonsom-233811/
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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