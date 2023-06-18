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Сегодня, 19:30

Исмаилов считает, что Немкову надо взять реванш у Бейдера за поражение Федора Емельяненко

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов считает, что чемпиону Bellator в полутяжелом весе Вадиму Немкову стоит встретиться с обладателем титула в тяжелом дивизионе Райаном Бейдером.

«Вадиму стоит перейти в тяжелый вес ради поединка с Райаном Бейдером. Он может «держать» полутяжелый вес и взять пояс в тяжелом. Почему нет? Раньше двойным чемпионом был Бейдер, теперь время Немкова. Он может провести этот бой, если организация пойдет ему навстречу. То будет супербой с повторением результата первой встречи. Поединок с Бейдером по сравнению с боями против Кори Андерсона или Карла Мура — это небо и земля. Потому что это уже будет реванш за поражение Федора Емельяненко. Вывеска Немков — Бейдер более значима, чем другие бои. Другие имена еще надо вспоминать, а эти бросаются сразу. Считаю, что интерес к этой встречи должен быть большим как в России, так в мире», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

16 июня Немков победил Йоэля Ромеро на турнире Bellator и в четвертый раз в карьере защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Всего на счету 30-летнего россиянина 17 побед и 2 поражения в ММА, 1 поединок был признан несостоявшимся.

В феврале этого года американец Райан Бейдер одержал победу над Федором Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в главном событии Bellator 290. Этот бой стал последним в карьере российского бойца.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-nemkovu-nado-vzyat-revansh-u-beidera-za-porazhenie-fedora-emelyanenko-259758/
Вадим Немков
Райан Бейдер
ММА
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