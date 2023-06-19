Исмаилов считает, что победитель боя Ган — Спивак встретится с Павловичем

Известный тренер Рамазан Исмаилов предположил, с кем встретится победитель поединка Сирил Ган — Сергей Спивак.

«Почему UFC назначил бой Гану со Спиваком? Даже не знаю. Сергей идет на победной серии. Считаю, что победитель их встречи встретится с Павловичем. И уже позже определится чемпион или будет временный пояс, потому что непонятно будущее Джона Джонса. Собирается ли он защищать пояс, драться по боксу или завершать карьеру? Предполагаю, что Гану дали бойца, восьмой номер рейтинга, идущего на победной серии, чтобы он мог закрыть поражение. Победитель — претендент на бой с Павловичем. Именно россиянин выглядит несокрушимой машиной, которая всех переезжает. Даже Кертиса Блейдса, которому я давал шансы на успех. Павлович — будущий чемпион», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Поединок между Ганом и Спиваком состоится 2 сентября в турнире UFC Fight Night 227. В активе Гана 11 побед и 2 поражения. На счету его соперника 3 поражения при 16 победах.