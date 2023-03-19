Исмаилов считает, что у Гэтжи нет шансов против Царукяна и Гамрота

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о перспективах Джастина Гэтжи, который на турнире UFC 286 победил Рафаэля Физиева.

«Следующим соперником Гэтжи вижу Гамрота. Думаю, что поляк его пройдет. Даю 80 на 20 в пользу Матеуша. Помимо того, что Гамрот — боец, у него очень много попыток тейкдаунов. Гейджи не сможет хорошо отзащищаться. Как грэпплер Гамрот хорош. Бенеил Дариуш меня удивил тем, что смог защититься от Матеуша. Поэтому он в моих глазах вырос. С Гамротом будет все серьезно, после поединка можно говорить о претендентских амбициях», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.