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Сегодня, 03:59

Исмаилов: «Удерживать Шлеменко на земле тяжелее, чем Минеева»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Магомед Исмаилов признался, что Александра Шлеменко удерживать на земле было тяжелее, чем Владимира Минеева.

«Кого тяжелее удерживать на земле? Шлеменко, — сказал Исмаилов журналистам после победы над Шлеменко. — Минеева не надо удерживать, он сам лежит там. Вова, большой тебе привет. Вова — крутой боец, но если мы говорим за удержание на полу, то Саша поинтереснее будет. Давайте не будем сравнивать. Минеев — высококлассный боец, Саша тоже. Все то, что нужно было мне доказать, это то, что я могу драться больше двух раундов. Сегодня я доказал это, думаю. Или вы все равно вы будете судить по одному противостоянию, который я проиграл? Нет, я буду дышать и 6, и 7 раундов, если потребуется. Саша — крутой. Больше не пишете такие вещи, что Саша старый, старый. Прекратите, у нас всего лишь два года разницы».

Исмаилов судейским решением победил Шлеменко на турнире RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

В октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Сочи Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Минееву.

Александр Шлеменко и&nbsp;Магомед Исмаилов. Исмаилов перебил Шлеменко в стойке и показал кардио. Шторм нацелен на реванш
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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