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Сегодня, 15:35

Исмаилов считает, что Василевский способен победить Белаза

Камила Абдурахманова
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Тренер Рамазан Исмаилов рассказал о шансах Вячеслава Василевского в бою с Владиславом Ковалевым.

«Василевский способен победить Белаза. Мы видели это в первом противостоянии. Не каждый может переломить ход встречи после нокдауна. Вячеслав это смог. Недаром он шестикратный чемпион мира по самбо. Сейчас Слава будет заряжен с первых секунд. Сильная сторона Белаза — нестандартность, его крюки и скачковые удары, а также оверхенды. После скачковых ударов он заходит в клинч. Классическому боксеру тяжело с таким работать, это не бокс. Поэтому и проиграл Валерий Мясников. Он не смог оставить наскоки или встретить их. Намечается интересный бой», — сказал Исмаилов MMA.Metaratings.ru.

Бой-реванш между Ковалевым и Василевским должен был пройти 22 ноября в Нижнем Новгороде в турнире Ural FC 9, однако за неделю до поединка Василевский порвал ахиллово сухожилие, после чего ему потребовалась операция. Первый поединок спортсменов не состоялся из-за грубых ошибок рефери Александра Сидорина.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владислав Ковалев

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