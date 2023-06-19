Исмаилов: «Малыхин не должен выходить на бой против Буллара с мыслями, что победа у него в кармане»

Известный тренер Рамазан Исмаилов рассказал, кого считает фаворитом в титульном поединке между Анатолием Малыхиным и Аржаном Булларом.

«Я вижу Малыхина фаворитом, он выиграет в этом бою. Но Анатолий не должен выходить с мыслями, что победа у него в кармане. Это может сыграть злую шутку с любым бойцом. На публике он должен говорить, что выиграет, но в уме обязан понимать опасность угрозы. Нужно работать над сильными сторонами оппонента. Как я вижу, у него серьезная команда. Он прибавил в ударке и как боец. Но и от настроя многое зависит. До сих пор он шел четко. С таким же настроем и планом на бой, какие у него были ранее, победа у него в кармане. Мы будем болеть и переживать, потому что подружились с ним», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

Поединок между Малыхиным и Булларом, на кону которого будет стоять пояс чемпиона ONE в тяжелом весе, пройдет 23 июня в Бангкоке (Таиланд). Всего россиянин провел 12 боев в ММА, во всех из которых одержал победы. На счету индуса 11 побед и 1 поражение.