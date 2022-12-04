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Сегодня, 04:11

«Хлеборезки закрыли». Исмаилов сделал заявление после победы над Шлеменко

Евгений Козинов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
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Российский боец Магомед Исмаилов высказался о победном противостоянии против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«А сейчас я хочу сказать. Если Мага два раунда с Сашей простоит, то у Маги нет шансов. А если три раунда, то вообще хана. Проблем не было, да? Я в четвертом работал. Саша — рубака, именно таким я представлял наш бой с Сашей. Это рубка бескомпромиссная. Он мне ее навязывал, я ему. Я не отступал, шел вперед. Ко мне вопросов нет? Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, хлеборезки закрыли. А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе», — сказал Исмаилов журналистам после победы над Шлеменко.

Исмаилов победил Шлеменко судейским решением в главном событии турнира RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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Исмаилов: «Удерживать Шлеменко на земле тяжелее, чем Минеева»