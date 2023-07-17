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Сегодня, 15:37

Исмаилов: «Чимаев — человек, который снесет Каннонье и всех на своем пути»

Алина Савинова
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мыслями в преддверии поединка между Хамзатом Чимаевым и Джаредом Каннонье.

«У меня сложилось впечатление, что Хамзат — человек, который снесет всех на своем пути. Как он пашет в зале, как он пашет в боях! Он морально устойчив, он физически готов. У него есть хватка хищника. Я не вижу равного соперника для него. Даже Камару Усмана или Леона Эдвардса. Я такую ауру вижу вокруг него. Бой в 84 кг, но Чимаев на спаррингах и Александра Густафссона отправлял. Я много примеров видел, как люди поднимаются в новый вес и раскрываются в нем. Фаворитом я вижу Хамзата. Он легко выигрывает», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

На счету 29-летнего Чимаева 12 побед в ММА и ни одного поражения. В активе 39-летнего Каннонье 6 поражений при 17 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-chimaev-sneset-kannone-i-vsekh-na-svoem-puti-266757/
Джаред Каннонье
Хамзат Чимаев
ММА
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