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Сегодня, 03:59

Исмаилов восхищен победой Коваленко над Емельяненко: «Ты духовитый!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес Магомед Исмаилов восхищен победой блогера Святослава Коваленко над тяжеловесом Александром Емельяненко.

«Ты проявил невероятный характер, ты духовитый, ты принимаешь вызовы. Ты дважды отправил Александра Емельяненко в нокдаун, несмотря на то, что мы сейчас говорим, что он потерял свои кондиции. Ты блогер, который за два, полтора года начал активно тренироваться... Слушай, сегодня ты победил Александра Емельяненко!».

«Я уже не называю его блогером. Он по совместительству боец. Я всегда говорил, что я боец, а по совместительству блогер. Так он блогер, а по совместительству боец», — сказал Исмаилов журналистам.

Емельяненко судейским решением уступил Коваленко. Бой по правилам ММА состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Александр Емельяненко
Магомед Исмаилов
ММА
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