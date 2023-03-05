Исмаилов: «С более топовыми оппонентами Рахмонов выступит еще лучше»

Тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу казахского бойца Шавката Рахмонова над американцем Джеффом Нилом.

«Шавкат хорошо подрался, оппонент дал такой хороший бой. С более топовыми оппонентами Рахмонов выступит еще лучше. Александр Шлеменко с бойцами мирового уровня проводил отличные бои, а со слабенькими соперниками слабо проявлял себя. Мне понравился этот бой. Но Джефф вышел на бой тяжелее. Возможно, если бы уложился в лимит, то в первом раунде выдохся бы от истощения. А Шавкат сделал вес, это надо учитывать», — приводит Metaratings.ru слова Исмаилова.

Рахмонов одержал победу над Нилом на турнире UFC 285, который прошел 5 марта. Теперь на счету казахского бойца 17 побед подряд.