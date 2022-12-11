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Единоборства / ММА
ММА

11 декабря, 21:50

Исмаилов вызвал на бой по правилам бокса Штыркова. Тот принял вызов

Отдел единоборств «СЭ»
Иван Штырков и Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный боец ММА Магомед Исмаилов вызвал Ивана Штыркова на поединок по правилам бокса.

11 декабря в Екатеринбурге во время Вечера бокса от RCC Boxing Promotions два топовых российских бойца Иван Штырков и Магомед Исмаилов провели стердаун прямо в ринге во время прямого эфира.

Исмаилов приехал на турнир в качестве почетного гостя и вызвал Ивана Штыркова на бой по правилам бокса.

«Я первый раз здесь на RCC Boxing и у меня есть здесь незаконченное дело с Иваном Штырковым. По боксу. И вот прямо сейчас надо решить этот вопрос. Я хочу посмотреть ему прямо в глаза. Ваня, я жду тебя!» — сказал Исмаилов.

«Хочешь посмотреть в мои глаза? Тут два лысых хищника и надо опеределить, кто их нас хищнее», — отреагировал Штырков.

Ранее бойцы ММА встречались в поединке турнира АСА 13 декабря 2020 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

За карьеру в ММА Исмаилов одержал 18 побед (8 нокаутом) при трех поражениях и одной ничьей. На счету Штыркова в смешанных единоборствах 21 победа, два поражения и одна ничья.

Иван Штырков
Магомед Исмаилов
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