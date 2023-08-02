Исмаилов: «Я приму вызов Никулина, если он победит Леко»

Магомед Исмаилов рассказал, что согласен провести бой против Тимура Никулина в случае, если тот сможет победить Лендруша «Леко» Акопяна.

«Если Никулин сможет одолеть Леко, я приму вызов. И по цене договоримся. Если Тимур победит, он станет уровнем для меня. В формате «минутки» Акопян, конечно, агрессивно прессанул Тимура. Если кто-то посмотрит только два раунда моего противостояния с Владимиром Минеевым, он подумает: «За оставшиеся три раунда Магомед съест Владимира». Но в третьем раунде все поменялось, у Исмаилова начались проблемы, и он заснул.

В противостоянии Акопян — Никулин такая же ситуация. Мы не можем делать выводы, исходя из «минутки». Тимур очень тягучий, вязкий, подвигаться может и навязывать свое. С кем бы я ни общался, они отдавали предпочтение Лендрушу. Но я поговорил с одним человеком, который обратил мое внимание на некоторые нюансы. И я задумался. У Акопяна больше шансов, но я ни в коем случае не списываю Никулина», — приводит Metaratings слова Исмаилова.

Никулин проведет боксерский поединок за титул чемпиона Hardcore Boxing против Лендруша Акопяна 26 августа.