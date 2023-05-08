Рамазан Исмаилов заявил, что Сехудо выиграл бой у Стерлинга 3:2 по раундам

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, прокомментировал судейское решение в бою Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо.

«Пятый раунд Сехудо выиграл без вопросов. Я не видел ничего, за что можно отдать победу Стерлингу, кроме пары лоукиков. Сехудо поджимал, работал первым номером, провел тейкдаун в конце. Но на записках одного из судей в пятом раунде победа Стерлинга — он все испортил. Если бы судья правильно оценил этот раунд, то было бы 3:2 в пользу Сехудо. Да, противостояние близкое, но Сехудо был лучше, больше сделал для победы. Бой был очень сложным. Когда меня спрашивали про этот поединок, я отдавал предпочтение Сехудо, но Стерлинг очень большой для него — физически сильный, мощный. Сехудо не смог проявить свои борцовские качества. Были моменты, когда доминировал Стерлинг. Но по общему рисунку боя победа Сехудо. Тем более пятый определяющий раунд он забрал уверенно, но один из судей дал победу Алджамейну. Я не понимаю, как они судят», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

Стерлинг победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.