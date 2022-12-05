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Сегодня, 09:47

Илия Топурия — Пимблетту: «Я не задира, тебе не нужно меня избегать»

Испанский боец UFC грузинского происхождения Топурия рассказал, как преследовал британского бойца Пимблетта за высказывания о грузинах
Давид Хачатрян
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Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) сообщил, что когда он приехал в UFC Performance Institute, организаторы сделали все, чтобы он не столкнулся с британским проспектом Пэдди Пимблеттом (19-3).

«Когда я сегодня утром прибыл в PI [UFC Performance Institute], мне пришлось ждать, пока они выведут Пэдди через заднюю дверь. Я не задира, тебе не нужно меня избегать. Ты уже извинился, но ты все равно мне не нравишься. Мне на тебя наплевать, пока ты ведешь себя прилично», — написал Топурия в Twitter.

Топурия устроил потасовку с Пимблеттом перед турниром UFC Fight Night 204 в Лондоне. По словам Топурии, ему не понравились слова Пимблетта о грузинах. «Грузины такие тупые. Неудивительно, что русские их терроризируют», — написал Пимблетт в Twitter в 2021-м.

Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
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