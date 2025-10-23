Видео
23 октября, 08:47

Исполнительный директор РСБИ Габбасов предложил создать федерацию национальных единоборств

Анастасия Пилипенко

Исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ) Рамиль Габбасов, считает, что национальные виды единоборств необходимо объединить в одну федерацию.

В октябре в Чувашии прошли вторые Всемирные игры национальных видов единоборств. В них приняли участие шесть тысяч спортсменов из тридцати девяти стран. Впервые такие игры состоялись в октябре 2023 года в Чувашии, где состязались две тысячи участников из двадцати пяти стран.

«Дело в том, что в Чувашии — чувашская борьба, в Башкирии — башкирская, на Чукотке — чукотская. Мы хотим сделать одну федерацию, где все эти виды национальной борьбы будут присутствовать», — цитирует Габбасова ТАСС.

В октябре в Чебоксарах прошло выездное заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту. На нем было отмечено, что в общероссийский реестр включены лишь восемь национальных видов спорта, несмотря на то что в стране проживают представители около 200 разных национальностей.

Некоторые участники связали это с недостатками в нормативном регулировании, которое ориентировано на общие виды спорта и не учитывает специфику национальных видов.

Источник: ТАСС
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
