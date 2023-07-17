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Сегодня, 11:18

Исраэль Адесанья будет тренироваться с Джоном Джонсом

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) рассказал, как случайно встретился с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) в баре.

«Это точно не была подставная встреча. Я думаю, что это было божье стечение обстоятельств. Потому что мне кажется, что существует множество вариантов развития событий, которые могли бы закончиться совсем по-другому.

Да, определенно [мы проведем совместную тренировку]. Это уже в планах, и это обязательно произойдет», – сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Ранее Адесанья и Джонс обменивались оскорблениями в соцсетях и обсуждали потенциальный бой друг с другом.

Джон Джонс
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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