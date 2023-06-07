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ММА

Сегодня, 20:58

Адесанья сделал заявление о возможном бое с Чимаевым: «Я никого не боюсь!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья порассуждал на тему возможного боя с Хамзатом Чимаевым.

«Поверь мне, я никого не боюсь на этой гребаной планете. Никого! — сказал Адесанья в интервью IMPAULSIVE. — И еще, знаешь что, мне нравятся вызовы. [Чимаев] представляет нечто уникальное, ведь я видел разных борцов. Это большой бой. Вот почему мне хотелось бы его провести. Но он собирается драться с Камару [Усманом], и после этого он, вероятно, подерется за титул. К тому же для меня есть рыба покрупнее. Я собираюсь быть там в июле [на UFC 290]. Посмотрим, что произойдет. [Бой] не с Робом, а с Дю Плесси».

На счету Адесаньи в ММА 24 победы и 2 поражения, у Чимаева — 12 побед в 12 поединках.

Исраэль Адесанья
Хамзат Чимаев
UFC
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