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ММА

Сегодня, 18:54

Иван Емельяненко может провести поединок с Коваленко

Алина Савинова
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Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что Иван Емельяненко проведет еще один бой по правилам ММА.

«В ближайшее время постараемся сделать поединок Святослава Коваленко с Иваном Емельяненко. Иван, мне кажется, захочет отомстить за брата. Я думаю, он будет еще продолжительное время выступать. У него нет пагубных привычек, и, судя по его дебюту в ММА, у него есть потенциал для роста», — приводит «КП Спорт» слова Гуляна.

Также спортивный директор рассказал, что в июле этого года планируется провести бой между блогерами Евгением Ершовым и Святославом Коваленко.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко дебютировал в ММА. В этом поединке он единогласным решением судей одержал победу над Алексеем Леденевым.

Источник: https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/ivan-emelyanenko-mozhet-provesti-boj-s-obidchikom-svoego-brata-aleksandra/
Иван Емельяненко
ММА
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