Иван Емельяненко: «Хочется как никому, чтобы Федор и Александр помирились»

Сегодня, 19:35
Иван Емельяненко в интервью «СЭ» поделился мнением о конфликте старших братьев Федора и Александра.
— Когда ты увидел эту перепалку в медиа в 2017 году, как ты к этому отнесся? Не было такого, что схватился за голову: господи, что вообще происходит?
— Отчасти было такое, но, по большому счету, я не хочу об этом разговаривать.
— Как им вообще помириться?
— У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся.
— Ты веришь в это?
— Хочется этого как никому.
26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.