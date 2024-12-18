Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 17:47

Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Адвокат Сергей Карпеев сообщил, что старооскольский городской суд приговорил российского бойца Ивана Емельяненко к 1 году 6 месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

«Старооскольский городской суд приговорил Ивана к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Будем обжаловать приговор», — приводит слова Карпеева matchtv.ru.

В отношении Емельяненко вынесено судебное решение о виновности по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, которая касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В начале ноября появилась информация о том, что спортсмен, которому на тот момент было 36 лет, в ходе уличного конфликта нанес мужчине серьезные телесные повреждения.

Источник: Матч ТВ
Иван Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Сегодня
Вчера
Неделя