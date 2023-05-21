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Сегодня, 07:31

Иван Емельяненко рассказал, чего ждет от боя с Леденевым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Емельяненко, младший из братьев Емельяненко рассказал, чего ждет от своего поединка против Алексея Леденева в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Два месяца провел на сборах в Екатеринбурге и готовился. Хотел передать Леденеву привет и попросить показать честный и конкурентный бой», — приводит РЕН ТВ слова Емельяненко.

Поединок Ивана Емельяненко и Алексея Леденева пройдет 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Главным боем мероприятия станет встреча россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1105461-mladshii-emelianenko-rasskazal-chego-zhdet-ot-poedinka-s-ledenevym
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