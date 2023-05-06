Иван Емельяненко рассказал, как в уличной драке победил больше пяти человек

Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван рассказал в интервью «СЭ» о самом жестком уличном конфликте.

— А в юности бывали драки в Петербурге?

— Да, бывало.

— Расскажи про самые памятные.

— Да это не те случаи, про которые рассказывать надо. Я стараюсь не вспоминать, забыть. После мастерского турнира я пошел в клуб, подрался. Двойной перелом, два смещения получил, на полгода спицы мне поставили, с гипсом проходил. Это мне урок был огромный.

— Тебя спровоцировали тогда?

— Да.

— И ты не стал разговаривать?

— Я до последнего не хотел показывать, что я умею.

— А сколько их было?

— Не один, не пять, там побольше было.

— И ты со всеми разобрался?

— Ну.

26 мая Иван Емельяненко проведет дебютный бой в профессиональных ММА на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником станет дзюдоист Алексей Леденев.