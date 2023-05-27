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Сегодня, 09:58

Иван Емельяненко: «Теперь полностью ухожу в спорт»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Иван Емельяненко поделился впечатлениями от победы в своем дебютном бою в MMA против Алексея Леденева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Меня сейчас эмоции переполняют. Я еще сильно не понимаю, что произошло. Но в целом есть понимание, что начало положено нормальное. Двухмесячные сборы в Екатеринбурге — это не так много для боя. Но тренерский состав был хороший, все здраво сделали.

Когда увидел, что Леденев лежит, то начал добивать. Но чуть неправильно кинулся добивать и судья поднял стойку. Я не понял, почему судья поднял сразу стойку, но ему виднее», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Этот бой стал дебютным для младшего брата Федора и Александра Емельяненко в смешанных единоборствах. В первом раунде Леденев оказался на полу, но сумел подняться и продолжить поединок.

 
Иван Емельяненко в&nbsp;бою против Алексея Леденева. «Спасибо Александру и Федору за поддержку». Иван Емельяненко одержал первую победу в ММА

 

Источник: https://ren.tv/news/sport/1107485-pervye-slova-mladshego-iz-bratev-emelianenko-posle-pobedy-v-debiutnom-boe-v-mma
Иван Емельяненко
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