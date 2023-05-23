Иван Емельяненко заявил, что настроен на продолжительную карьеру

Иван Емельяненко заявил, что предстоящая битва с Алексеем Леденевым вне зависимости от исхода точно не станет последней в его карьере.

«Это точно не разовая акция, причем не важно, как закончится этот бой. Далеко не один и не два боя проведу. Не на все 100 процентов я доволен, но в целом чуть поднабрал форму», — приводит слова бойца РЕН ТВ.

Поединок Ивана Емельяненко и Алексея Леденева пройдет 26 мая в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве. Главным боем мероприятия станет встреча россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона.