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Сегодня, 16:15

Иван Штырков — Хадис Ибрагимов: дата и место проведения боя

Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок в турнире RCC 20 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Штырков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские тяжеловесы Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок в рамках турнира RCC 20 в пятницу, 18 октября. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало ивента — в 15.00 по московскому времени.

36-летний Штырков в последний раз выходил в октагон в мае 2024 года в турнире RCC 19. Иван победил техническим нокаутом бывшего бойца UFC Гаджимурада Антигулова. В MMA боец провел 26 боев, в которых одержал 23 победы, потерпел 2 поражения, еще один поединок завершился вничью.

Последний бой 29-летний Ибрагимов провел в феврале этого года в турнире RCC 18. Тогда Хадис проиграл Олегу Фомичеву решением судей. На его счету в профессиональной карьере 14 побед и 4 поражения.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
ММА

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