Иван Штырков назвал свой гонорар за бой с Минеевым

Российский боец Иван Штырков (22-2) отметил, что за бой с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) он должен получить 10 миллионов рублей.

«У нас в контракте прописаны гонорары, что в случае реванша они должны быть одинаковыми. В мой адрес была озвучена сумма в 10 миллионов рублей. Сколько платят Владимиру, мне без разницы. Это его деньги. Я сумму свою огласил, на что мне дали согласие», — сказал Штырков в интервью Meta MMA.

15 сентября в Элисте на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минеев нокаутировал экс-чемпиона Bellator в среднем весе бразильца Рафаэля Карвальо (16-7). Бой проходил по правилам кикбоксинга.