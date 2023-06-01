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ММА

1 июня, 23:11

Иван Штырков: «Исмаилов вынесет Олейника за счет функционалки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Боец ММА Иван Штырков прокомментировал возможный поединок по борьбе между Алексеем Олейником и Магомедом Исмаиловым.

«Я думаю, что Исмаилов на своей взрывной функциональной подготовке вынесет Олейника. Я не знаю, в каком разделе они будут бороться. Если вольная, то тем более, если грэпплинг... то же самое. Олейник уже не в той форме и не в тех кондициях, даже для борьбы. Если кто-то сделает сильный турнир в плане имен и спортивного интереса, думаю, я бы вошел в игру», — сказал Штырков «РБ Спорт».

Ранее о такой идее рассказал менеджер Олейника Никита Бурчак.

Источник: РБ Спорт
Алексей Олейник
Иван Штырков
Магомед Исмаилов
ММА
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