Иван Штырков: «Исмаилов вынесет Олейника за счет функционалки»

Боец ММА Иван Штырков прокомментировал возможный поединок по борьбе между Алексеем Олейником и Магомедом Исмаиловым.

«Я думаю, что Исмаилов на своей взрывной функциональной подготовке вынесет Олейника. Я не знаю, в каком разделе они будут бороться. Если вольная, то тем более, если грэпплинг... то же самое. Олейник уже не в той форме и не в тех кондициях, даже для борьбы. Если кто-то сделает сильный турнир в плане имен и спортивного интереса, думаю, я бы вошел в игру», — сказал Штырков «РБ Спорт».

Ранее о такой идее рассказал менеджер Олейника Никита Бурчак.