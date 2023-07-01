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ММА

Сегодня, 21:10

Иван Штырков рассказал, на каком условии мог бы остаться в ACA

Алина Савинова
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Российский полутяжеловес Иван Штырков рассказал, что ему ничего не было известно о предложении ACA, согласно которому он мог выступать в двух организациях.

«По крайней мере, если этот разговор был, до меня его не донесли, что не имело смысла. Были другие условия и моменты, о которых я уже рассказывал. Мы не обговаривали такую возможность. Не хочу никого ловить на клевете или подтягивать за слово, но непосредственно со мной возможность выступления, например, и в RCC, и в ACA не обговаривалась. Если бы была такая возможность, думаю, контракт был продлен. Моей основной задачей было возвращение домой и выступление в RCC. Развивать спорт здесь за счет своего имени. На тот момент в ACA были категоричны, как и сейчас, на счет эксклюзивных контрактов. Хочешь драться в ACA, дерись только в ACA», — цитирует Штыркова Metaratings.ru.

Штырков прекратил сотрудничество с ACA в начале 2022 года. Всего на счету 34-летнего россиянина 22 победы в ММА, 2 поражения и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-rasskazal-na-kakom-uslovii-mog-by-ostatsya-v-aca-262954/
Иван Штырков
ММА
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