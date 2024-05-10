Иван Штырков: «Я готов драться с Минеевым, назовите дату»

Российский боец Иван Штырков рассказал, состоится ли его поединок с Владимиром Минеевым по ММА. Ранее планировалось, что бой пройдет до конца года.

«Будет ли бой с Минеевым по ММА? Надо задать вопрос Камилу Гаджиеву и Коле Клименко. Они подписывали соглашение, что после боя по кикбоксингу должен состояться бой по ММА на RCC. Я-то готов, скажите дату. Если без травм и будет возможность подготовиться, то без вопросов. Какие планы у Вовы, что у него с карьерой и жизнью, готов ли он драться по ММА, я не знаю. Я готов и хочу этот поединок. Может получиться хороший бой», — приводит слова Штыркова «РБ Спорт».

Ранее Минеев и Штырков провели бой по правилам кикбоксинга. Минеев победил решением судей. По условиям контракта, теперь они должны провести реванш по ММА.