Иван Штырков сравнил ростеры лиги АСА и Bellator

Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков сравнил ростеры лиги АСА и Bellator.

«Ростер бойцов ACA действительно большой. Он выделяется не только количеством, но и качеством. 90 процентов лучших российских спортсменов выступают в АСА. По количеству и качеству они, конечно, Bellator перекроют. Но в поединках стенка на стенку будут выступать лучшие из лучших, поэтому достаточно одного спортсмена из каждой лиги. Думаю, лига АСА сильнее Bellator. Пусть даже не во всех весовых категориях, в полутяжелом весе я бы посмотрел бой Муслима Магомедова и Вадима Немкова. Но я на данный момент отдам приоритет Вадиму. В остальных весовых категориях я не вижу абсолютных фаворитов. Даже в легкой весовой категории, где дерутся Усман Нурмагомедов, Александр Шаблий. Там есть хорошие бойцы, но я бы не поставил их выше топовых бойцов АСА. Конкуренция сумасшедшая», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

В конце 2022 года президент лиги АСА Майрбек Хасиев анонсировал гран-при АСА во всех весовых категориях. Победитель в каджом дивизионе получит 1 миллион долларов.