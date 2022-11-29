Штырков про Емельяненко: «Пусть теперь бьет блогеров. Для Саши топовый спорт закрыт»

Российский боец Иван Штырков высказался о дальнейшей судьбе Александра Емельяненко в единоборствах, прокомментировав поражение тяжеловеса от Вячеслава Дацика.

«Это же всем ясно и видно, что у него просто рефлексов нет, — сказал Штырков «СЭ». — Он не успевает. Тут даже к гадалке можно не ходить. Он не провел, например, шесть раундов и устал, чтобы сказать, что он по фукнционалке просел. Или он не вышел с суперчемпионом по боксу, и он ему проиграл. Нет, он боксировал с Дациком. Все мы знаем, что Дацик — не боксер. Это просто большой человек, который машет руками тогда, когда считает это нужным и так хочет. Грубо говоря, это так. То, как проиграл Саша, показывает его огромные пробелы, которые возникли в физиологии, здоровье, а именно в центрально-нервной системе. Зрительная реакция, видимо, отсутствует. Видимо, она для единоборств медленная, что нужно делать соответствующие выводы. Вот и все. Не для того, чтобы бить мешок или лапы, потому что они сдачи не дают».

«Здесь вопрос в том, что я очень рад, что он вернулся в обычный образ жизни, что он... посодействовали и мы, и он сам, близкие, что он сейчас не выпивает, двигается в этой сфере, хайпует на чем-то, меняет имидж. Пусть двигается, пусть бьет блогеров. Это будет идеально, чтобы максимально сохранил свое здоровье. И давайте не будет забывать, что Саше уже за 40 лет. А это уже возраст. Поэтому он сейчас на движухе. Тем более эта гадость сейчас всем интересна... Я имею в виду поп-ММА, поп-бокс, вот эти там блогеры против блогеров, звезд. Пусть их бьет, или по крайней мере они не смогут ему нанести такой урон, который нанесут профессиональные бойцы и большие ребята. Дай Бог, чтобы он там... Не надо. Для Саши топовый спорт закрыт», — добавил Штырков.

В сентябре Емельяненко нокаутом в первом раунде уступил Дацику. Поединок проходил по правилам бокса. Одним из секундантов Емельяненко был Штырков.