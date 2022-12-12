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12 декабря, 12:38

Джон Маккарти рассказал, почему судьи могли отдали победу Пимблетту

Давид Хачатрян
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Бывший рефери Джон Маккарти сообщил, что его сын Рон Маккарти был одним из трех судей боя Пэдди Пимблетта (20-3) и Джареда Гордона (19-6).

«Мой сын судил этот бой, — сказал Маккарти в подкасте Weighing In. — Лично я думал, что выиграл Джаред Гордон со счетом 29-28. Но подобные инциденты случаются, когда ты сидящий на арене судья. Толпа реагировала на каждый удар Пэдди, и бывают моменты, когда ты этого не видишь, но слышишь реакцию толпы. Это оказывает влияние на судей. И я думаю, что реакция болельщиков повиляла на судей».

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
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