Тедди Атлас похвалил Махачева: «Он сильно улучшился в ударной технике»

Известный тренер по боксу Тедди Атлас высоко оценил ударную технику чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) в бою с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-1).

«Люди скажут, что я сумасшедший, но я думал, что бой завершится вничью, — отметил Атлас на своем подкасте. — Я думал, что ничья была бы неплохим результатом. Я знаю, что в UFC редко бывают ничьи с нечетным количеством раундов, но здесь это было бы к месту. При этом я не считаю результат плохим, за исключением подсчета одного судьи [который дал 49 — 46 в пользу Махачева]. Это был очень близкий бой, так что я не знаю, что делал тот судья. Возможно, он выпил слишком много крепкого пива.

Что касается Махачева, то мы все знаем, насколько он хорош на ковре, и мы знаем, насколько он похож на Хабиба. Махачев, на мой взгляд, очень сильно прибавил в ударной технике. Еще до боя я сказал, что в этом аспекте он стал лучше, и я подчеркнул, что этот фактор будет ключевым, потому что Волкановски хотел работать в стойке. Очевидно, перед боем он [Волкановски] думал, что это будет его сильной стороной. Но он [Махачев] сильно улучшился как ударник. Это было очень заметно».